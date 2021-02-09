Новый истребитель-бомбардировщик Военно-воздушных сил США F-15EX является "самым смертоносным и живучим реактивным самолетом, которые есть на рынке сейчас". Об этом заявил главный летчик-испытатель компании Boeing Мэтт Гизе.

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По его словам, на F-15EX установлен самый мощный компьютерный процессор среди всех истребителей, а также мощнейший радар, который когда-либо присутствовал на самолетах этого класса.

Также, помимо этого, Гизе отметил вооружение самолета.

"У вас имеются станции 1 и 9, позволяющие переносить 12 ракет. Я летал на нем с 12 ракетами и, откровенно говоря, чувствовал себя Кинг-Конгом в самолете. Я не знаю, как часто мы будем так тренироваться, но иметь такую ​​возможность – это невероятно!...В этом самолете 30 000 фунтов (около 14 000 кг) доступной нагрузки, которые можно надеть на крылья и фюзеляж", ", – сказал он.

Также отмечается, что F-15EX имеет увеличенный срок службы планера – до 20 000 летных часов.

"Мы строим их проще и быстрее, и в результате получаем более надежную платформу, которая позволяет повысить доступность самолетов, потому что она просто не ломается", – заявил Гизе.

Он добавил, что испытания F-15EX "намного превосходят все, что он когда-либо проходил в своей карьере".

3 февраля новый американский тяжелый истребитель-бомбардировщик F-15EX совершил свой первый полет.

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Станислав Стороженко

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