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Lockheed Martin поможет Японии создать истребитель-невидимку

18.12.2020, 12:45
Lockheed Martin поможет Японии создать истребитель-невидимку - Фото
Истребитель Mitsubishi F-2 (Фото – Alan Wilson, flickr)

В разработке истребителя-невидимки для ВВС Японии примет участие американская компания Lockheed Martin. Об этом сообщает Reuters.

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Компания будет сотрудничать с ведущей проект Mitsubishi Heavy Industries и Министерством обороны Японии.

Новый истребитель F-3, или F-X, придет на смену Mitsubishi F-2, разработанному три десятилетия назад. Его предполагаемая стоимость – $40 млн.

Lockheed Martin предложила гибридный дизайн на основе F-22 и F-35, но Япония отказалась от него в пользу домашней разработки.

Сотрудничество начнется в следующем году, сообщили в Минобороны Японии. Среди других компаний, которые могут быть привлечены к проекту – американские Boeing и Northrop Grumman, а также британские BAE Systems и Rolls-Royce.

Денис Юдин
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