Госдеп одобрил. Япония закупит у США 105 истребителей F-35 за $23 млрд

Реализация сделки между Японией и США по закупке истребителей F-35, включая техподдержку и обучение, займет 25 лет

Возможная сделка по продаже Японии 105 истребителей F-35 на сумму $23 млрд одобрена в четверг Государственным департаментом США. Об этом сообщает Reuters.

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Запрос Японии включает 63 F-35A (наземный истребитель) и 42 F-35B (истребитель с коротким взлетом и вертикальной посадкой) производства компании Lockheed Martin, а также 110 двигателей RTX.N F135 компании Pratt and Whitney, и соответствующее оборудование.

Реализация сделки, включая техподдержку и обучение, займет 25 лет.

"Для национальных интересов США очень важно помогать Японии развивать и поддерживать сильный, эффективный потенциал самообороны", - заявили в Госдепе, подчеркнув, что поставка не изменит военный баланс в регионе.

В январе в США прошли масштабные учения с участием более 50 истребителей F-35: фото.

Польша намерена подписать контракт на покупку истребителей F-35.

Денис Юдин

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