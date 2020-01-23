Польша подпишет контракт на покупку истребителей F-35

Истребители F-35s (Фото: Nial Bradshaw/twitter.com/388fw)

Польша подпишет до конца января соглашение о закупке в США боевых самолетов пятого поколения F-35. Об этом заявил замглавы Минобороны Польши Войцех Скуркевич. Об этом он заявил на заседании комиссии Сейма по обороне, сообщают польские СМИ.

Во время встречи с депутатами комитета по обороне он подтвердил заявление министра Мариуша Блащак о том, что покупка этих самолетов произойдет в ближайшее время.

"Я заверил депутатов, что до конца января такое соглашение будет подписано. Это заявление министра Блащака, так оно и будет", - cказал Скуркевич.

30 апреля 2019 года Военно-воздушные силы США провели первое боевое испытание истребителей F-35A Lightning II в рамках операции Непоколебимая решимость в Ираке.

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