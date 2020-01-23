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Польша подпишет контракт на покупку истребителей F-35

Польша подпишет контракт на покупку истребителей F-35 - Фото
Истребители F-35s (Фото: Nial Bradshaw/twitter.com/388fw)
23.01.2020, 10:47

Точных сроков подписания контракта на покупку самолетов пока не сообщают

Польша подпишет до конца января соглашение о закупке в США боевых самолетов пятого поколения F-35. Об этом заявил замглавы Минобороны Польши Войцех Скуркевич. Об этом он заявил на заседании комиссии Сейма по обороне, сообщают польские СМИ.

Во время встречи с депутатами комитета по обороне он подтвердил заявление министра Мариуша Блащак о том, что покупка этих самолетов произойдет в ближайшее время.

"Я заверил депутатов, что до конца января такое соглашение будет подписано. Это заявление министра Блащака, так оно и будет", - cказал Скуркевич.

  • 30 апреля 2019 года Военно-воздушные силы США провели первое боевое испытание истребителей F-35A Lightning II в рамках операции Непоколебимая решимость в Ираке.

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США польша истребители F-35
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