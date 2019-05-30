Польша покупает американские истребители: появились детали

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Министерство обороны Польши отправило запрос в США, где речь идет о планах закупки 32-х американских истребителей F-35A. Об этом сообщает Голос Америки.

Министерство планирует заменить советские Су-22 и МиГ-29 на истребители пятого поколения. "Я забочусь о замене постсоветского оборудования в польских ВВС на более современное", - отметил министр обороны Польши Мариуш Блащак, выступая на конференции в Варшаве, передает Defence24.pl.

Согласно плану военной модернизации, Варшава планирует потратить около $48 млрд США на новое оружие и оборудование до 2026 года.

Источники Reuters сообщают, что США рассматривают возможность прекратить обучение турецких пилотов управлению F-35, из-за планов Анкары закупить российские системы противоракетной обороны.

"Вашингтон сигнализирует, что хотя он не стремится разрывать военные связи с Турцией, он готов на это пойти, если Анкара не изменит свое мнение относительно закупки С-400", - отметил директор турецкой программы американского аналитического центра Washington Institute Сонер Кагаптай.

США неоднократно предупреждали Турцию о негативных последствиях анонсированной закупки С-400, а также заявляли, что приобретение С-400 несовместимо с F-35 и подвергает опасности участие Турции в программе F-35.

30 апреля 2019 года Военно-воздушные силы США провели первое боевое испытание истребителей F-35A Lightning II в рамках операции Непоколебимая решимость в Ираке.