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02.05.2019, 07:29

США впервые испытали в бою истребитель-невидимку F-35A: фото

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США впервые испытали в бою истребитель-невидимку F-35A: фотоСША впервые испытали в бою истребитель-невидимку F-35A: фотоСША впервые испытали в бою истребитель-невидимку F-35A: фотоСША впервые испытали в бою истребитель-невидимку F-35A: фотоСША впервые испытали в бою истребитель-невидимку F-35A: фотоСША впервые испытали в бою истребитель-невидимку F-35A: фотоСША впервые испытали в бою истребитель-невидимку F-35A: фотоСША впервые испытали в бою истребитель-невидимку F-35A: фото
США впервые испытали в бою истребитель-невидимку F-35A: фотоСША впервые испытали в бою истребитель-невидимку F-35A: фотоСША впервые испытали в бою истребитель-невидимку F-35A: фотоСША впервые испытали в бою истребитель-невидимку F-35A: фотоСША впервые испытали в бою истребитель-невидимку F-35A: фотоСША впервые испытали в бою истребитель-невидимку F-35A: фотоСША впервые испытали в бою истребитель-невидимку F-35A: фотоСША впервые испытали в бою истребитель-невидимку F-35A: фото
США впервые испытали в бою истребитель-невидимку F-35A: фотоСША впервые испытали в бою истребитель-невидимку F-35A: фотоСША впервые испытали в бою истребитель-невидимку F-35A: фотоСША впервые испытали в бою истребитель-невидимку F-35A: фотоСША впервые испытали в бою истребитель-невидимку F-35A: фотоСША впервые испытали в бою истребитель-невидимку F-35A: фотоСША впервые испытали в бою истребитель-невидимку F-35A: фотоСША впервые испытали в бою истребитель-невидимку F-35A: фото

Воздушный удар был нацелен на сеть туннелей в горах Хамрин в Ираке

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30 апреля 2019 года Военно-воздушные силы США провели первое боевое испытание истребителей F-35A Lightning II в рамках операции Непоколебимая решимость в Ираке. Об этом сообщает пресс-служба Центрального командования ВВС США.

Истребители нанесли воздушный удар по иракскому Вади-Ашаю (Wadi Ashai) в поддержку действий объединенной оперативной группы. Военные унитчтожили сеть туннелей в горах Хамрин с арсеналом боевиков, который "мог угрожать дружественным силам".

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"У F-35A повсюду есть датчики, он оснащен усовершенствованным радаром и он собирает и объединяет всю информацию из боевого пространства в реальном времени", - сказал Йосеф Моррис, командир 4-й истребительной эскадрильи и пилот F-35A.

Самолеты также провели дозаправку в воздухе.

F-35 Lightning II - семейство многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения стехнологией стелс, разработанное американской фирмой Lockheed Martin в трех вариантах: F-35A наземный истребитель (CTOL) для ВВС; F-35B истребитель с укороченным взлетом и вертикальной посадкой (STOVL)[9]; F-35C палубный истребитель (CV) для ВМС.

Фото: www.af.mil, www.defensenews.com 

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Теги: F-35A
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