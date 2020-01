Более 50-ти истребителей F-35s вышли на "слоновью прогулку": фото

В США 388-й и 419-й истребительные авиаполки ВМС провели самые крупномасштабные за последние годы учения с применением F-35. В тренировках на расположенной в штате Юта авиабазе Хилл задействовали 52 истребителя F-35A. Об этом сообщает The Drive.

Отмечается, что такие учения называют "слоновьими прогулками", они включают в себя управление большим количеством самолетов.

Традиционно "слоновьи прогулки" проводят для демонстрации уровня готовности, который может быть использован во время полномасштабного кризиса.

Today we launched about 50 F-35s in rapid succession. Part of a long-planned combat power exercise with @388fw, we pushed the boundaries and tested our Airmen’s ability to deploy @thef35 en masse. We’re ready to fly, fight, and win. @usairforce @USAFReserve @USAF_ACC pic.twitter.com/QskjR6lsch