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CNN: США привели в повышенную готовность силы на Ближнем Востоке

CNN: США привели в повышенную готовность силы на Ближнем Востоке - Фото
Военные США в Ираке (Фото: EPA)
07.01.2020, 21:04

По информации источников, в ночь на 7 января военные проявили особую бдительность

США привели в состояние повышенной боевой готовности свои Военные силы и комплексы противоракетной обороны, дислоцированные на Ближнем Востоке, из-за угрозы удара по американским объектам. Об этом сообщает CNN со ссылкой на два официальных источника.

"Появились признаки того, что нам необходимо отслеживать угрозы более внимательно, чем ранее", – сказал источник.

По информации источников, военные были переведены в состояние повышенной боевой готовности несколько дней назад, но в ночь на 7 января они проявили особую бдительность.

Отмечается, что американская разведка также наблюдала за перемещением Ираном военной техники, включая беспилотники и баллистические ракеты, в течение последних нескольких дней. Американские официальные лица заявили, что это движение может быть попыткой Ирана обезопасить свое оружие от возможного удара США, или перевести вооружение на позиции для собственных атак.

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