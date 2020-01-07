CNN: США привели в повышенную готовность силы на Ближнем Востоке

Военные США в Ираке (Фото: EPA)

США привели в состояние повышенной боевой готовности свои Военные силы и комплексы противоракетной обороны, дислоцированные на Ближнем Востоке, из-за угрозы удара по американским объектам. Об этом сообщает CNN со ссылкой на два официальных источника.

"Появились признаки того, что нам необходимо отслеживать угрозы более внимательно, чем ранее", – сказал источник.

По информации источников, военные были переведены в состояние повышенной боевой готовности несколько дней назад, но в ночь на 7 января они проявили особую бдительность.

Отмечается, что американская разведка также наблюдала за перемещением Ираном военной техники, включая беспилотники и баллистические ракеты, в течение последних нескольких дней. Американские официальные лица заявили, что это движение может быть попыткой Ирана обезопасить свое оружие от возможного удара США, или перевести вооружение на позиции для собственных атак.

Читайте также: В Иране хоронили Сулеймани - задавили десятки людей: видео