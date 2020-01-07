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США направили бомбардировщики В-52 в Индийский океан - Fox News

США направили бомбардировщики В-52 в Индийский океан - Fox News - Фото
Фото: ЕРА
07.01.2020, 12:59

На островную базу Diego Garcia - поближе к Ирану - планируется перебросить шесть тяжелых бомбардировщиков

Армия США перебрасывает стратегические бомбардировщики B-52 с авиабазы "Барксдейл" в штате Луизиана на базу "Кемп-Джастис" на острове Диего-Гарсиа в Индийском океане, чтобы эти силы были ближе к Ирану. Такую информацию со ссылкой на источники среди военных США сообщил канал Fox News.

Новое место дислокации В-52 находится примерно в 3700 км от Ирана. Остров Диего-Гарсиа в 1600 км южнее Индостана и 1200 км южнее Мальдив входит в Британскую территорию в Индийском океане.

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Однако, как уточняют на канале, перебазирование военных самолетов ничего конкретного не означает. К примеру, в мае 2019 года группа бомбардировщиков прибыла на базу в Катаре - совсем недалеко от Ирана, но спустя несколько месяцев отбыла в США.

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Иран бомбардировщик B-52
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