США направили бомбардировщики В-52 в Индийский океан - Fox News

Фото: ЕРА

Армия США перебрасывает стратегические бомбардировщики B-52 с авиабазы "Барксдейл" в штате Луизиана на базу "Кемп-Джастис" на острове Диего-Гарсиа в Индийском океане, чтобы эти силы были ближе к Ирану. Такую информацию со ссылкой на источники среди военных США сообщил канал Fox News.

Новое место дислокации В-52 находится примерно в 3700 км от Ирана. Остров Диего-Гарсиа в 1600 км южнее Индостана и 1200 км южнее Мальдив входит в Британскую территорию в Индийском океане.

Читайте также: Американский самолет F-16 случайно сбросил бомбу на село в Японии

Однако, как уточняют на канале, перебазирование военных самолетов ничего конкретного не означает. К примеру, в мае 2019 года группа бомбардировщиков прибыла на базу в Катаре - совсем недалеко от Ирана, но спустя несколько месяцев отбыла в США.

Читайте также: США испытают первый модернизированный бомбардировщик B-2