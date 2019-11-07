Американский самолет F-16 случайно сбросил бомбу на село в Японии

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Командование ВВС США в Японии извинилось за инцидент, который произошел в префектуре Аомори вечером 6 ноября, когда истребитель F-16 отрабатывал учебную бомбардировку и случайно "уронил" имитационный снаряд на населенный пункт в пяти километрах от полигона Мисава. Об этом сообщил канал NHK.

Ракету обнаружили в частном секторе села Роккасё.

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По данным американского военного командования в Японии, пострадавших нет.

В результате атомной бомбардировки Хиросимы ВВС США в 1945 году погибли 140 тысяч человек. Это было первое применение атомного оружия по гражданской цели.

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