Американский самолет F-16 случайно сбросил бомбу на село в Японии

Командование ВВС США в Японии извинилось за инцидент, который произошел в префектуре Аомори вечером 6 ноября, когда истребитель F-16 отрабатывал учебную бомбардировку и случайно "уронил" имитационный снаряд на населенный пункт в пяти километрах от полигона Мисава. Об этом сообщил канал NHK.
Ракету обнаружили в частном секторе села Роккасё.
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По данным американского военного командования в Японии, пострадавших нет.
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