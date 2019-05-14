Ученые нашли на пляже следы ядерной бомбардировки Хиросимы

Фото: Центральный архив США

В песке на пляжах в заливе Хиросимы международная группа геологов обнаружила необычные типы горных пород. Сначала ученых поразила их схожесть с теми породами, какие образуются при падении астероида или крупного метеорита, но позднее выяснилось: это плавленное вещество после ядерной бомбардировки в августе 1945 года. Исследование опубликовано в журнале Antropocene.

Количество таких частиц росло по градиенту с приближением к городу, и практически было нулевым в 30 км от него.

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"Найденные частицы были очень особенными, с "аэродинамической" формой и стеклянистой структурой. Когда мы поняли, что это такое, сразу же задали себе вопрос: если город, который стоял здесь сотни лет, был в мгновение стерт с лица Земли, то куда подевалась его материя?" - пишут ученые.

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Был проведен геохимический анализ находки.

Гранулы содержали вкрапления стали, бетона, резины, органики, алюминия и других материалов; то есть то, из чего был построен город. Все это за секунду испарилось при температуре около 1800*С и было выброшено в атмосферу "ядерным грибом", после чего разлетелось в виде стеклянных гранул разной формы по округе.

Уникальную породу назвали "хирошимитом".

Ученые полагают, что такие же гранулы можно найти и близ Нагасаки, который также подвергся ядерной бомбардировке, и в местах ядерных испытаний.

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