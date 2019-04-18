Белый дом запретил разглашать данные о ядерном арсенале США

Дональд Трамп (фото - EPA)

Белый дом запретил публиковать информацию о ядерном арсенале страны. Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на письмо Министерства энергетики США к Федерации американских ученых.

Министерство не назвало никаких причин, но указало, что такое решение было принято после долгих обсуждений.

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Ученые же раскритиковали его, назвав контрподуктивным. Глава Ядерного информационного проекта Ханс Кристенсен отметил, что у правительства нет никакой необходимости скрывать эти данные, а решение администрации президента Дональда Трампа отбрасывает США на 20 лет назад в вопросе открытости информации. Он объяснил, что тем самым Белый дом позволяет и другим странам скрывать данные о количестве ядерных боеголовок.

"Это особенно примечательно на фоне критики в адрес России и Китая", - напомнил ученый.