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02.05.2019, 16:03

Апаршин против восстановления ядерного вооружения в Украине

Апаршин против восстановления ядерного вооружения в Украине - Фото
Иван Апаршин (скриншот видео)

По словам советника Зеленского, в случае попыток восстановления ядерного потенциала к Украине будут применены санкции

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Советник по национальной обороне и безопасности избранного президента Иван Апаршин считает, что Украине не нужно пытаться восстанавливать тактическое ядерное вооружение. Об этом он сказал в интервью Апострофу.

На вопрос, может ли Украина восстановить тактическое ядерное вооружение, Апаршин ответил: "Вот сегодня я бы уже не советовал этого делать. Ну, было бы у нас ядерное оружие. Разве, в 2014 году мы бы в Крыму его применили?".

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По словам советника Зеленского, в случае попыток восстановления ядерного потенциала к Украине будут применены санкции.

"Мы можем восстановить ядерное оружие, я верю, что у нас есть такой потенциал, но как только мы начнем этим заниматься, мы получим такие санкции, что у нас вообще ничего не останется. Украина - это гарант выполнения обязательств. На сегодняшний день Украина четко выполняет обязательства о сокращении обычных вооруженных сил в Европе", - сказал Апаршин.

"Но, если мы берем на себя определенные обязательства, то и от вас мы хотим видеть такие же партнерские отношения. Иначе я буду искать другие пути защиты своей территории. И я их найду. И территорию я вам больше не отдам", - добавил эксперт.

В этом же интервью Апаршин заявил, что возвращение Донбасса под контроль Украины – "перспектива на пять лет". Однако происходить это должно не военным путем. 

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Теги: Владимир Зеленский, ядерное оружие, иван апаршин
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