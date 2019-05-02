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02.05.2019, 15:51

Советник Зеленского заявил, что Донбасс можно вернуть за 5 лет

Советник Зеленского заявил, что Донбасс можно вернуть за 5 лет - Фото
Иван Апаршин (скриншот из видеозаписи)

При этом Иван Апаршин считает, что возвращать территории военным путем нецелесообразно

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Советник по национальной обороне и безопасности избранного президента Иван Апаршин заявил, что возвращение Донбасса под контроль Украины – "перспектива на пять лет". Однако происходить это должно не военным путем. Об этом Апаршин сказал в интервью Апострофу.

По его словам, Вооруженные силы Украины способны в полной мере обеспечить безопасность страны. "Но вы знаете, что наши ресурсы ограничены", - отметил Апаршин.

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Эксперт считает, что Донбасс под контроль украинских властей можно вернуть за пять лет, возвращение Крыма займет больше времени.

"Относительно возвращения Крыма и Донбасса. Если на сегодняшний день Донбасс – это перспектива на пять лет, то территория Крыма – это перспектива более отдаленная", - сказал Апаршин.

Вместе с тем он отмечает, что возвращать территории военным путем нецелесообразно, так как это приведет к большому числу жертв.

"Но я не вижу сегодня возможности вернуть наши территории военным путем. Я могу спланировать войсковую операцию. Я знаю людей, которые способны ее провести… Но я бы не советовал никому вообще рассматривать возможность возвращения наших территорий путем проведения войсковой операции. Потери будут огромными", - сказал Апаршин.

Советник считает, что такой шанс был у Украины в 2014 году.

Ранее президент страны-агрессора РФ Владимир Путин не исключил встречи с Владимиром Зеленским. По его словам, первой темой для возможного разговора должен стать Донбасс.

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Теги: Владимир Зеленский, Донбасс, иван апаршин
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