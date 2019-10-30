США испытают первый модернизированный бомбардировщик B-2

Фото: U.S. Air Force photo/Tech. Sgt. Shane A. Cuomo

Компания Northrop Grumman завершила модернизацию систем самозащиты стратегического бомбардировщика В-2 Spirit, теперь его готовят к летным испытаниям. Об этом сообщает N+1.

Бомбардировщик В-2 был разработан в конце 1980-х годов, но, по оценке американских военных, он устарел для современных боевых действий и не способен действовать в закрытых зонах.

Модернизация должна повысить его защищенность. Благодаря ей В-2 сможет безопасно действовать в пространстве, контролируемом противником.

В рамках модернизации самолет получит системы радиоэлектронной борьбы, новые антенны, усовершенствованные вычислительные системы, а пилоты получили новые информационные экраны.

По словам разработчиков, модернизация В-2 является крупнейшей за всю историю. Благодаря ей летчики смогут получать исчерпывающую информацию об обнаруженных угрозах.

Сейчас военно-воздушные силы США располагают 20 такими самолетами.