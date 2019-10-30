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США испытают первый модернизированный бомбардировщик B-2

США испытают первый модернизированный бомбардировщик B-2 - Фото
Фото: U.S. Air Force photo/Tech. Sgt. Shane A. Cuomo
30.10.2019, 16:05

Бомбардировщик В-2 был разработан в конце 1980-х годов

Компания Northrop Grumman завершила модернизацию систем самозащиты стратегического бомбардировщика В-2 Spirit, теперь его готовят к летным испытаниям. Об этом сообщает N+1.

Бомбардировщик В-2 был разработан в конце 1980-х годов, но, по оценке американских военных, он устарел для современных боевых действий и не способен действовать в закрытых зонах. 

Модернизация должна повысить его защищенность. Благодаря ей В-2 сможет безопасно действовать в пространстве, контролируемом противником. 

В рамках модернизации самолет получит системы радиоэлектронной борьбы, новые антенны, усовершенствованные вычислительные системы, а пилоты получили новые информационные экраны. 

По словам разработчиков, модернизация В-2 является крупнейшей за всю историю. Благодаря ей летчики смогут получать исчерпывающую информацию об обнаруженных угрозах.

Сейчас военно-воздушные силы США располагают 20 такими самолетами.

  • Ранее сообщалось, что бомбардировщики США провели тренировочный полет над Черным морем. 
  • В марте военные самолеты США провели разведку у оккупированного Крыма.
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ВВС США b-2 spirit
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