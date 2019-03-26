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26.03.2019, 20:59

Военные самолеты США провели разведку у оккупированного Крыма

Военные самолеты США провели разведку у оккупированного Крыма - Фото
Фото: EPA

Над побережьем Крыма летали самолет-разведчик Boeing RC-135V и противолодочный Boeing P-8A Poseidon

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Два военных самолета США осуществили разведывательные полеты у оккупированных Крыма и Приднестровья, а также патрулировали вдоль границ стран Балтии и России. Об этом сообщает Украинский милитарный портал.

Отмечается, что самолет Beech MC-12W Liberty провел мониторинг вдоль границы  Молдовы и непризнанной подконтрольной РФ "Приднестровской Молдавской Республикой".

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Над побережьем оккупированного Россией Крымского полуострова летали два самолета - разведчик ВВС США Boeing RC-135V и противолодочный ВМФ США Boeing P-8A Poseidon.

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20 матря сообщалось, что тактическая авиация ВСУ совершила учебный полет над Азовским морем, прикрывая проход кораблей ВМС. 

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Теги: Крым, приднестровье, вмс сша
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