Военные самолеты США провели разведку у оккупированного Крыма

Фото: EPA

Два военных самолета США осуществили разведывательные полеты у оккупированных Крыма и Приднестровья, а также патрулировали вдоль границ стран Балтии и России. Об этом сообщает Украинский милитарный портал.

Отмечается, что самолет Beech MC-12W Liberty провел мониторинг вдоль границы Молдовы и непризнанной подконтрольной РФ "Приднестровской Молдавской Республикой".

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Над побережьем оккупированного Россией Крымского полуострова летали два самолета - разведчик ВВС США Boeing RC-135V и противолодочный ВМФ США Boeing P-8A Poseidon.

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20 матря сообщалось, что тактическая авиация ВСУ совершила учебный полет над Азовским морем, прикрывая проход кораблей ВМС.