"Под крыльями - ракеты и Азов": авиация прикрыла суда ВМС - видео

Тактическая авиация ВСУ совершила учебный полет над Азовским морем, прикрывая проход кораблей ВМС. Об этом сообщает штаб операции объединенных сил.

"Получив приказ командующего объединенных сил, экипажи самолетов тактической авиации взлетают на выполнение учебно-боевой задачи. Звено истребителей МиГ-29 и пара штурмовиков Су-25 выполняют плановые полеты над акваторией Азовского моря, прикрывая с воздуха корабли Военно-морских сил Украины, которые вышли в поход", - сказано в сообщении.

Реклама

Экипажи отработали целый ряд задач, среди которых взлет парой и противоракетные маневры.

Полеты прошли с полной боевой нагрузкой средствами авиационного поражения.

После выполнения задания авиация совершила посадку на одном из оперативных аэродромов в непосредственной близости от района проведения операции объединенных сил в Донбассе.

Смотрите также: Буксир "Корец" провел стрельбы на Азове, а ФСБ смотрели - видео