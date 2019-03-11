Буксир "Корец" провел стрельбы на Азове, а ФСБ смотрели - видео

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Корабль ВМС ВСУ "сопровождали" три российских сторожевика

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Украинский буксир "Корец" совершил плановый выход в Азовское море для отработки мероприятий боевой подготовки, при этом его сопровождали российские корабли. Об этом сообщает в Facebook штаб ООС.

Отмечается, что во время выхода из пункта базирования на дистанции около 10 морских миль был обнаружен надводный корабль, оказавшийся сторожевым кораблем ФСБ РФ "Краснодарец" (проект 10412, шифр "Светлячок").

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В штабе рассказывают, что "Краснодарец", приблизившись к украинскому буксиру по левому борту на расстояние около трех морских миль, затем дал полный ход и быстро увеличил расстояние, после чего взял "Корец" на сопровождение. В то же время второй корабль шел по правому борту, а третий держался на большом расстоянии где-то впереди.

Сообщается, что, несмотря на присутствие российских сторожевых кораблей, экипаж буксира "Корец" отработал задания по противодиверсионной обороне корабля, выполнил упражнения практических стрельб из штатного корабельного вооружения и стрелкового оружия.

Читайте также: Климкин о новом походе кораблей через Керчь: Надеюсь, удивим РФ

1 марта глва МИД Павел Климкин заявил, что противодействовать России можно только совместными усилиями государств, заинтересованных в обеспечении свободы мореплавания в Черном и Азовском морях. 

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Теги: ВМС ВСУ, фсб, азовское море
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