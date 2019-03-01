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01.03.2019, 22:21

Климкин: Черное море станет для России "бермудским треугольником"

Климкин: Черное море станет для России "бермудским треугольником" - Фото
Павел Климкин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Ответ на посягательства России должен быть комплексным, считает глава МИД

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России не удастся завладеть Черным морем, оно может стать для РФ "бермудским треугольником". Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин на международной конференции по безопасности в Одессе, передает Укринформ.

"Черное море не должно стать российской лужей. Надо построить мощную военную инфраструктуру, военные базы вдоль Черного и Азовского морей", - считает Климкин.

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Глава МИД выразил твердое убеждение, что Керченский пролив будет разблокирован.

По мнению Климкина, противодействовать России можно только совместными усилиями государств, заинтересованных в обеспечении свободы мореплавания в Черном и Азовском морях. Так же необходимо действовать и для возвращения под юрисдикцию Украины оккупированного Крыма.

Ответ на посягательства России не может быть только в экономической, военной или информационной войне, он должен быть комплексным, подчеркнул Климкин.

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В международной конференции принимают участие ряд известных политиков и экспертов из стран Евросоюза, США и Грузии.

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Теги: павел климкин, черное море
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