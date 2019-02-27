Волкер: Запад уже не будет медлить с ответом на агрессию РФ

Курт Волкер (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Запад медленно отреагировал на "зеленых человечков" в Крыму, однако ситуация изменилась и теперь ответ будет быстрым. Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, передает Голос Америки.

"Сейчас мы совсем иначе воспринимает Россию, чем пять лет назад", - сказал он, отметив, что сейчас все "хорошо осознают, что происходит". При этом Волкер уверен, что теперь способность реагировать на агрессию РФ, координировать усилия – намного выше.

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Ключевое задание, по его словам, не допустить новое нападение на украинские суда при проходе в Керченском проливе. "Это не в интересах ни одной из сторон, чтобы украинские суда захватывали, а моряков пленяли", - подчеркнул он.

Волкер также напомнил, что США поддерживают базовый принцип – "Крым – это Украина", Россия и Украина имеют право вместе пользоваться проливом и Азовским морем, и это – "точка отсчета".

21 февраля глава МИД Павел Климкин заявил, что Украина планирует новый поход кораблей через Керченский пролив, в связи с чем предпринимается ряд мер и ведется подготовка, в том числе, с международными партнерами. Он добавил, что ВМС, вероятно, удастся "удивить Россию".