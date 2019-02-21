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21.02.2019, 16:38

Климкин о новом походе кораблей через Керчь: Надеюсь, удивим РФ

Климкин о новом походе кораблей через Керчь: Надеюсь, удивим РФ - Фото
Павел Климкин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

По словам главы МИД, Украина ведет переговоры с международными партнерами для нового похода кораблей через оккупированный Керченский пролив

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Украина планирует новый поход кораблей через Керченский пролив, в связи с чем предпринимается ряд мер и ведется подготовка, в том числе, с международными партнерами. По словам главы МИД Павла Климкина, ВМС, вероятно, удастся "удивить Россию". Об этом он сказал в интервью Цензор.нет.

Присутствие иностранных наблюдателей непосредственно на борту кораблей, по словам украинского дипломата, маловероятно, однако наблюдение вестись будет. С Германией и Францией ведутся переговоры о мониторинговой миссии.

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"Сейчас мы прорабатываем возможности мониторинга и с моря, и с воздуха, и, вероятно, из космоса", - уточнил он.

Вторым аспектом Климкин назвал присутствие военно-морских сил "наших друзей" в Черном море. "Есть идеи о покупке или лизинге военных кораблей, совместной работы экипажей", - добавил дипломат.

20 февраля в колонке WP глава МИД пояснил, почему с Россией нужно говорить с позиции силы, а не умиротворения, и почему мир должен осознать угрозу РФ.

 

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Теги: Россия, Украина, вмс, павел климкин, черное море, керченский пролив, корабли, агрессия рф
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