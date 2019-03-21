Экс-аналитик ЦРУ: Крым стал для России "чемоданом без ручки"

Пол Гобл (фото - скриншот видео)

После пяти лет аннексии стало очевидно, что для страны-агрессора России полуостров стал тем, что называется "чемоданом без ручки". Об этом заявил в интервью Крым. Реалии эксперт по вопросам Евразии и бывший аналитик ЦРУ и Госдепартамента США Пол Гобл.

По его словам, "оккупация дала понять, что режим Путина является ревизионистской и реваншистской державой, основанной на разрушении международного порядка".

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"Как это обычно происходит в демократическом мире, западные страны постепенно возвращаются к той позиции, которую они занимали против Советского Союза: сдерживание и начало гонки вооружений и соперничества в тех областях, в которых изолированная Россия не сможет надеяться на победу. Действительно, Крым стал чемоданом без ручки, от которого не сможет отказаться, и никто не способен унести", - подчеркнул Гобл.

Он убежден, что россияне не могут отказаться от полуострова из-за символической ценности Крыма в их глазах.

"Но им все труднее удерживать его, поскольку это стоит им отношений с Западом и их собственного будущего. Живущие в оккупации крымчане не могут свергнуть оккупантов, но им все труднее жить под их жестким репрессивным режимом. Украинцы хотят вернуть Крым, но не в силах заставить Россию его возвратить", - отметил эксперт.

Гобл уточнил, что "Запад не может признать российскую аннексию законной, поскольку не может пожертвовать фундаментальными основами международного права, но при этом не может вынудить Россию уйти без риска, спровоцировать международный пожар".

Говоря о последствиях российской аннексии для самого Крыма, Гобл считает, что она "принесла крымчанам только репрессии и бедность".

Аналитики Bloomberg Economics ​cо ссылкой на исследование, опубликованное британским аналитиком Скоттом Джонсоном, утверждают, что за пять лет аннексии Крыма экономика России уменьшилась более чем на 10% – или на $150 млрд – по сравнению с 2013 годом.