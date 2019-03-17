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17.03.2019, 21:57

Bloomberg: Россия потеряла $150 млрд за пять лет аннексии Крыма

Bloomberg: Россия потеряла $150 млрд за пять лет аннексии Крыма - Фото
Фото: ЕРА

По данным Bloomberg, с момента аннексии Крыма доходы россиян едва превысили $460

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Аналитики Bloomberg Economics ​cо ссылкой на исследование, опубликованное британским аналитиком Скоттом Джонсоном, утверждают, что за пять лет аннексии Крыма экономика России уменьшилась более чем на 10% – или на $150 млрд – по сравнению с 2013 годом.  Это связано с падением цен на нефть, но в остальном – влияние санкций и других факторов. Об этом сообщают Крым. Реалии.

"Скорее всего, санкции не исчезнут в ближайшее время, а утверждения о том, что Россия вмешалась в президентские выборы 2016 года в США, означают, что ситуация только ухудшится", - отмечают аналитики.

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По данным издания, количество российских компаний и частных лиц, на которых распространяются санкции США, с 2014 года увеличилось в четыре раза и превысило 700. При этом Вашингтон может ввести против России новые санкции уже в этом году.

В Bloomberg утверждают, что с момента аннексии Крыма доходы россиян едва превысили 30 тысяч рублей ($460) в месяц (30 тысяч в 2015-м и 32 тысяч в 2018 году). Вместе с падением цен на нефть это привело к рецессии российской экономики. При этом в Крыму доходы выросли с 15 тысяч рублей в месяц в 2015 году до 22 тысяч рублей в 2018 году.

Издание отметило, что после некоторого подъема в 2017 году, когда казалось, что президент США Дональд Трамп может перейти к отмене санкций, прямые иностранные инвестиции сократились и даже стали отрицательными во втором квартале прошлого года.

Госсекретарь США Майкл Помпео недавно заявил, что мир помнит циничную ложь России, к которой она прибегала для оправдания агрессии и аннексии Крыма.

 

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Теги: аннексия Крыма, Россия, дональд трамп, Bloomberg, убытки
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