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27.02.2019, 20:59

Помпео: Мир помнит циничную ложь РФ для оправдания аннексии Крыма

Помпео: Мир помнит циничную ложь РФ для оправдания аннексии Крыма - Фото
Майк Помпео (фото - ЕРА)

США подтвердили свою непреклонную позицию: Крым - это Украина

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Мир помнит циничную ложь России, к которой она прибегала для оправдания агрессии и аннексии Крыма. О этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, сообщается на сайте Госдепа.

Помпео подчеркнул неизменность позиции Вашингтона о необходимости возвращения Крыма Украине.

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"Мир не забыл циничную ложь, которую использовала Россия, чтобы оправдать свою агрессию и замаскировать аннексию украинской территории. Соединенные Штаты подтверждают свою непреклонную позицию: Крым - это Украина и его нужно вернуть под контроль Украины", - заявил Помпео.

Госсекретарь выразил обеспокоенность усилением репрессий со стороны оккупационных властей в отношении противников аннексии и призвал Россию освободить всех украинцев, в том числе членов крымскотатарской общины, заключенных в ответ на их мирное сопротивление.

США также подтвердили поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и пообещали хранить санкции в отношении России.

Ранее сегодня спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Запад медленно отреагировал на "зеленых человечков" в Крыму, однако ситуация изменилась и теперь ответ будет быстрым.

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Теги: Крым, Майкл Помпео, госдеп сша
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