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Черное море. Бомбардировщики США провели тренировочный полет

Черное море. Бомбардировщики США провели тренировочный полет - Фото
Фото: EPA
23.10.2019, 13:45

Полет длился 12 часов

Бомбардировщики ВВС США B-52 провели тренировочный полет над акваторией Черного моря. Об этом говорится в сообщении Европейского командования Вооруженных сил США (EUCOM).

"Полет, который длился около 12 часов, включал военные учения с Румынией, Украиной и Грузией, что граничат с Черным морем", - отмечается в сообщении.

Бомбардировщики B-52 недавно вернулись из полета в Черноморском регионе, который был сосредоточен на интеграции и взаимодействии с европейскими союзниками и партнерами.

"Такое развертывание повышает глобальную стабильность и безопасность, позволяя подразделениям ознакомиться с зоной ответственности", - отмечается в сообщении.

  • 8 августа сообщалось, что через Босфорский пролив в Черное море двигался эсминец военно-морских сил Соединенных Штатов Америки USS Porter.
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черное море полет B-52
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