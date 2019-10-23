Черное море. Бомбардировщики США провели тренировочный полет

Бомбардировщики ВВС США B-52 провели тренировочный полет над акваторией Черного моря. Об этом говорится в сообщении Европейского командования Вооруженных сил США (EUCOM).
"Полет, который длился около 12 часов, включал военные учения с Румынией, Украиной и Грузией, что граничат с Черным морем", - отмечается в сообщении.
Бомбардировщики B-52 недавно вернулись из полета в Черноморском регионе, который был сосредоточен на интеграции и взаимодействии с европейскими союзниками и партнерами.
"Такое развертывание повышает глобальную стабильность и безопасность, позволяя подразделениям ознакомиться с зоной ответственности", - отмечается в сообщении.