В Черное море идет эсминец ВМС США USS Porter: видео

Через Босфорский пролив в Черное море движется эсминец военно-морских сил Соединенных Штатов Америки USS Porter. Об этом сообщается в Twitter 6-го флота США.
"USS Porter начал переход в Черное море. Это шестой раз, когда в Черное море зайдет корабль американского ВМФ. Эти развертывания кораблей поддерживают прочные отношения с союзниками, которые необходимы для укрепления региональной стабильности", - говорится в заявлении командира 6-го флота, вице-адмирала Лизы Франчетти.
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