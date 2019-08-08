В Черное море идет эсминец ВМС США USS Porter: видео

Через Босфорский пролив в Черное море движется эсминец военно-морских сил Соединенных Штатов Америки USS Porter. Об этом сообщается в Twitter 6-го флота США.

"USS Porter начал переход в Черное море. Это шестой раз, когда в Черное море зайдет корабль американского ВМФ. Эти развертывания кораблей поддерживают прочные отношения с союзниками, которые необходимы для укрепления региональной стабильности", - говорится в заявлении командира 6-го флота, вице-адмирала Лизы Франчетти.

USS Porter - боевой корабль класса Arleigh Burke четвертого поколения, вооруженный управляемыми ракетами, регулярно участвует в военно-морских учениях в акватории Черного моря. Он был спущен на воду в 1997 году. Длина корабля - 153 м, ширина - 20 м. Максимальная скорость - 32 узла. Экипаж - 337 человек. На вооружении эсминца стоят крылатые ракеты "Томагавк".

30 июля сообщалось, что Россия перекрыла 118 570 кв. км Черного моря - с 24 июля по 19 августа военные страны-оккупанта России будут проводить военные учения в пяти его секторах.

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