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18.06.2019, 09:28

Проецирование силы. Бомбардировщики США побывали у Крыма - карта

Проецирование силы. Бомбардировщики США побывали у Крыма - карта - Фото
Фото: twitter.com/AFGlobalStrike

"Несмотря на то, что РФ не впервые перехватывает самолеты США, нечасто случается, что B-52 летают над Балтийским и Черным морями", - пишет источник

Вчера, 17 июня, три стратегических бомбардировщика B-52Н из состава 8-й воздушной армии США, приписанные к авиабазе Minot AFB на севере США, совершили перелет через Атлантический океан в Европу, побывав в том числе над Черным морем. "Это не самое обычное дело", пишет сайт theaviationist.com.

Сначала в сторону Британии и далее над континентом были совершены полеты HODOR 51 и 52, затем, отдельно, HODOR 53. Последний в районе Балтийского моря неподалеку от Калининграда перехватили Су-27 россиян.

51-52 были перехвачены, по сообщению пропагандистского ресурса РФ ТАСС, в международном воздушном пространстве над Черным морем истребителями с территории захваченного Крыма. Позднее эти бомбардировщики видели над Нидерландами.

США пока не подтвердили российские сообщения.

По пути домой в США HODOR 51 и 52 разделились: последний (как и 53-й) вернулся в Minot AFB, а 51-й вынужден был совершить незапланированную посадку в RAF Mildenhall (Британия) из-за пожара на двух из восьми двигателей.

Бомбардировщик может нести бомбы, мины и ракеты общей массой около 32 тонн. Одна из модификаций В-52 является абсолютным рекордсменом по дальности среди боевых самолетов. Остается основным самолетом дальней бомбардировочной авиации ВВС США наряду с B-1b Lancer.

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Теги: ВВС США, черное море, бомбардировщик, B-52
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