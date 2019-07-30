Россия перекрыла четверть Черного моря, нарушив морское сообщение

Фото: пресс-служба ВМС

Россия до 19 августа перекрыла 118 570 кв. км Черного моря - это больше четверти его акватории. Об этом пишет Украинский милитарный портал, ссылаясь на международное предписание для мореплавателей. Предписания доступны здесь в docx-формате:

Закрытые районы пересекают международные морские судоходные пути в Болгарию, Грузию, Румынию и Украину, то есть де-факто блокируют полноценное морское сообщение между странами.

Причинами перекрытия указаны "опасность навигации и плавания", а также "проведение мероприятий боевой подготовки".

Перед началом учений Sea Breeze-2019 РФ также перекрывала сектор в Черном море площадью в 8000 кв. км. Тогда была заблокирована одна из локаций, на которой силы ВМФ Украины, Болгарии, Румынии, Грузии, Великобритании и США должны были отработать совместные действия.

25 июля СБУ совместно с военной прокуратурой задержали российский танкер NEYMA, который блокировал проход украинских военных кораблей перед атакой россиян около Керченского пролива.

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