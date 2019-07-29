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Из-за скандала уволен глава полиции Днепропетровской области

Из-за скандала уволен глава полиции Днепропетровской области - Фото
Виталий Глуховеря (Фото - скриншот)
29.07.2019, 14:02

Увольнения этого чиновника после инцидента с КОРДом требовал от главы МВД президент Владимир Зеленский

Глава Нацполиции Сергей Князев уволил начальника Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области Виталия Глуховерю. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Исполняющим обязанности руководителя полиции Днепропетровской области назначен Артем Васицкий.

По распоряжению министра внутренних дел Арсена Авакова в субботу, 27 июля, было начато служебное расследование инцидента за 2018 год. Тогда спецназ КОРД задержал патрульных, которые остановили водителя Глуховери за нарушение. Выводы расследования будут переданы ГБР.

Видео инцидента вызвало реакцию президента Владимира Зеленского, потребовавшего от Авакова немедленной отставки Глуховери. Зеленский также потребовал от главы Госбюро расследований Романа Трубы "быстрого и бескомпромиссного расследования по обнародованным фактам".

Глуховерю назначили начальником областного УВД в мае 2017 года.

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Виталий Глуховеря Днепропестровская область Артем Васицкий
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