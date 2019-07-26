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В Одесской области уволили все руководство полиции

В Одесской области уволили все руководство полиции - Фото
Фото: Евгений Пилипенко / LIGA.net
26.07.2019, 20:31

Должности руководителей полиции Одесской области займут полицейские из других областей

Личный состав Управления патрульной полиции Одесской области выведен вне штата, а руководители отправлены для прохождения службы в отделения патрульной полиции Крыма и Севастополя. Они должны будут пройти переаттестацию, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Должности руководителей полиции Одесской области займут полицейские из других областей.

В частности, сегодня личному составу представили нового заместителя начальника управления – Дмитрия Кисличенко, который ранее был командиром батальона управления патрульной полиции Винницкой области.

25 июля экс-начальника Одесского областного управления Нацполиции генерала полиции третьего ранга Дмитрия Головина задержали сотрудники НАБУ и полицейские. Он, а также его бывший первый зам и двое руководителей частных компаний подозреваются в незаконном завладении крупной партией табачных изделий, ранее изъятых их незаконного оборота.

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полиция одесская область
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