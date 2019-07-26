В Одесской области уволили все руководство полиции

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Личный состав Управления патрульной полиции Одесской области выведен вне штата, а руководители отправлены для прохождения службы в отделения патрульной полиции Крыма и Севастополя. Они должны будут пройти переаттестацию, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Должности руководителей полиции Одесской области займут полицейские из других областей.

В частности, сегодня личному составу представили нового заместителя начальника управления – Дмитрия Кисличенко, который ранее был командиром батальона управления патрульной полиции Винницкой области.

25 июля экс-начальника Одесского областного управления Нацполиции генерала полиции третьего ранга Дмитрия Головина задержали сотрудники НАБУ и полицейские. Он, а также его бывший первый зам и двое руководителей частных компаний подозреваются в незаконном завладении крупной партией табачных изделий, ранее изъятых их незаконного оборота.