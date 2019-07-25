Экс-главе Одесской полиции Головину сообщили о подозрении

Дмитрий Головин (скриншот из видеозаписи)

Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении генералу МВД Дмитрию Головину, сообщает пресс-служба ведомства.

Он, а также его бывший первый зам и двое руководителей частных компаний подозреваются в незаконном завладении крупной партией табачных изделий, ранее изъятых их незаконного оборота. Им инкриминируется ч.5 ст.191 Уголовного кодекса – присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.

По данным следствия, руководители предприятий в сговоре с бывшим главой Одесской полиции в 2017-м незаконно завладели контрафактной продукцией, которая была вещественным доказательством в уголовном деле. Рыночная стоимость этой партии табачных изделий – около 50 млн грн.

Расследование НАБУ начало летом 2018-го. На данный момент следственные действия продолжаются, устанавливаются другие причастные к преступлению.

Как сообщалось ранее, Головин сегодня был задержан сотрудниками НАБУ. Ему и его бывшему заместителю сегодня должны избрать меру пресечения.