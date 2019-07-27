Зеленский требует от Авакова уволить главу полиции области

Владимир Зеленский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Президент Владимир Зеленский требует немедленного увольнения Виталия Глуховери с должности начальника Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области из-за инцидента с ДТП в 2018 году. Об этом он написал в Facebook.

Зеленский также потребовал от главы Госбюро расследований Романа Трубы "быстрого и бескомпромиссного расследования по обнародованным фактам"

Зеленский подчеркнул, что для чиновников прошли времена безнаказанности. Глава государства также обратился к тем, кто нарушает законы: "Лучше пишите явки с повинной, увольняйтесь или бегите".

Ранее сегодня сообщалось, что президент приехал в Одессу, где посетил концерт своего бывшего проекта "Лига смеха", а потом вместе с главой Офиса президента Андреем Богданом отправился на пляж.