Зеленский в Одессе: посмотрел "Лигу смеха", пошел на пляж - фото

Владимир Зеленский, Андрей Богдан (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Президент Владимир Зеленский приехал в Одессу, где посетил концерт своего бывшего проекта "Лига смеха", а потом вместе с главой Офиса президента Андреем Богданом отправился на пляж. Фото с пляжа Зеленский разместил в Facebook.

"Мы, везде Охрана, боевые водолазы, спец контроль прохождения в море, на пляж - через рамки))) а на заднем фоне видно, как загорают разведчики. Хороших выходных", - подписал он фотографию (орфография и пунктуация оригинала сохранены).

Ранее спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер сообщил, что обе государства продолжают подготовку визита Зеленского в США.

Петиция с требованием уволить Богдана, опубликованная 23 мая, набрала более 25 000 голосов. Это уже вторая петиция об увольнении главы Офиса президента. Первую Зеленский рассмотрел, но оставил его в должности.