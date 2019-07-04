Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
04.07.2019, 12:25

Sea Breeze. Еще один корабль НАТО зашел в Черное море

Sea Breeze. Еще один корабль НАТО зашел в Черное море - Фото
Фото: скриншот видео itp/YouTube

Французский корабль радиоэлектронной разведки А759 Dupuy de Lome вошел в Черное море

Вечером 3 июля французский корабль радиоэлектронной разведки А759 Dupuy de Lome вошел в черноморские воды. Об этом сообщает Думская.

Корабль радиоэлектронной разведки сил НАТО был построен для перехвата и анализа сигналов, в том числе с помощью спутников. Dupuy de Lome ввели в строй в 2006 году.

Экипаж корабля состоит из 30 моряков и 80 операторов разведаппаратуры.

Ранее этот корабль неоднократно входил в Черное море для разведывательных действий. Dupuy de Lome присутствовал в черноморских водах в 2006, 2010, 2014 и 2015 годах.

Отмечается, что французкий разведчик не будет принимать участия в международных учениях Sea Breeze 2019. Скорее, он будет наблюдать за российскими кораблями, которые следят за американским эсминцем.

Отправить:
Распечатать:
Теги: А759 Dupuy de Lome, нато, Sea Breeze
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 