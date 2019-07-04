Sea Breeze. Еще один корабль НАТО зашел в Черное море

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Вечером 3 июля французский корабль радиоэлектронной разведки А759 Dupuy de Lome вошел в черноморские воды. Об этом сообщает Думская.

Корабль радиоэлектронной разведки сил НАТО был построен для перехвата и анализа сигналов, в том числе с помощью спутников. Dupuy de Lome ввели в строй в 2006 году.

Экипаж корабля состоит из 30 моряков и 80 операторов разведаппаратуры.

Ранее этот корабль неоднократно входил в Черное море для разведывательных действий. Dupuy de Lome присутствовал в черноморских водах в 2006, 2010, 2014 и 2015 годах.

Отмечается, что французкий разведчик не будет принимать участия в международных учениях Sea Breeze 2019. Скорее, он будет наблюдать за российскими кораблями, которые следят за американским эсминцем.