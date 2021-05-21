UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В командовании ВСУ рассказали, чем хотят вооружить морскую пехоту до 2025 года

21.05.2021, 16:11
В командовании ВСУ рассказали, чем хотят вооружить морскую пехоту до 2025 года - Фото
Фото: Влад Стасов/ЕРА

До 2025 года командование Морской пехоты Вооруженных Сил Украины хочет вооружить морпехов наши единственными образцами техники и вооружения. Об этом в интервью Укринформу сказал командующий Морпехоты Юрий Содоль.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

По его словам, в парке морпехов сейчас есть модернизированная техника еще советского образца, но вместе с тем появляются и современные образцы отечественного и иностранного производства. В планах командования ВСУ унифицировать виды техники для морской пехоты.

В качестве бронетранспортера в Морпехоте рассматривают БТР-4Е, а также модернизированные БТР-80. 

"Если говорить о, так сказать, новинках, то согласно этому же перспективного плана мы хотим вооружить наших артиллеристов такими образцами, как БМ-21 Верба М1 и САУ Богдана. Также в этом году один из отдельных батальонов морской пехоты получил бронемашину Козак-2, которые в дальнейшем будут заменены на Козак-2М1", – говорит Содоль.

Он добавил, что морпехоту также хотят обеспечить беспилотным авиационным комплексом Bayraktar ТВ2 и средствами радиоэлектронной борьбы.

Читайте также: В КБ Луч рассказали, чем украинский ударный дрон Сокол-3 будет лучше турецких Bayraktar

Станислав Стороженко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ВСУ морская пехота Юрий Содоль техника БТР-80 бтр-4Е козак-2 сау богдана рсзо верба Bayraktar ТВ2
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Маркетинг-менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
SMM-менеджер
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 