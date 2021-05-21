В командовании ВСУ рассказали, чем хотят вооружить морскую пехоту до 2025 года

До 2025 года командование Морской пехоты Вооруженных Сил Украины хочет вооружить морпехов наши единственными образцами техники и вооружения. Об этом в интервью Укринформу сказал командующий Морпехоты Юрий Содоль.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

По его словам, в парке морпехов сейчас есть модернизированная техника еще советского образца, но вместе с тем появляются и современные образцы отечественного и иностранного производства. В планах командования ВСУ унифицировать виды техники для морской пехоты.

В качестве бронетранспортера в Морпехоте рассматривают БТР-4Е, а также модернизированные БТР-80.

"Если говорить о, так сказать, новинках, то согласно этому же перспективного плана мы хотим вооружить наших артиллеристов такими образцами, как БМ-21 Верба М1 и САУ Богдана. Также в этом году один из отдельных батальонов морской пехоты получил бронемашину Козак-2, которые в дальнейшем будут заменены на Козак-2М1", – говорит Содоль.

Он добавил, что морпехоту также хотят обеспечить беспилотным авиационным комплексом Bayraktar ТВ2 и средствами радиоэлектронной борьбы.

Читайте также: В КБ Луч рассказали, чем украинский ударный дрон Сокол-3 будет лучше турецких Bayraktar

Станислав Стороженко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.