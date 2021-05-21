В командовании ВСУ рассказали, чем хотят вооружить морскую пехоту до 2025 года
До 2025 года командование Морской пехоты Вооруженных Сил Украины хочет вооружить морпехов наши единственными образцами техники и вооружения. Об этом в интервью Укринформу сказал командующий Морпехоты Юрий Содоль.
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По его словам, в парке морпехов сейчас есть модернизированная техника еще советского образца, но вместе с тем появляются и современные образцы отечественного и иностранного производства. В планах командования ВСУ унифицировать виды техники для морской пехоты.
В качестве бронетранспортера в Морпехоте рассматривают БТР-4Е, а также модернизированные БТР-80.
"Если говорить о, так сказать, новинках, то согласно этому же перспективного плана мы хотим вооружить наших артиллеристов такими образцами, как БМ-21 Верба М1 и САУ Богдана. Также в этом году один из отдельных батальонов морской пехоты получил бронемашину Козак-2, которые в дальнейшем будут заменены на Козак-2М1", – говорит Содоль.
Он добавил, что морпехоту также хотят обеспечить беспилотным авиационным комплексом Bayraktar ТВ2 и средствами радиоэлектронной борьбы.
- Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак прошлой осенью обещал, что Украина закупит еще пять Bayraktar в 2021-м. Всего Украина планирует закупить до полусотни этих дронов.
- 27 января 2021 года сообщалось, что в 2021 году ВМС получат беспилотники Bayraktar-ТВ2 с улучшенными характеристиками.
- В марте опытные образцы противокорабельного ракетного комплекса Нептун поступили в Вооруженные Силы Украины.
- По словам замминистра обороны Александра Миронюка, 59% денег из государственного оборонного заказа (22,5 млрд грн) в 2021 году потратят на закупку вооружения и военной техники. Среди них – беспилотные комплексы Bayraktar, ракетные комплексы Нептун, а также бронетранспортеры БТР-4.
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