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Украина закупит еще пять турецких Bayraktar в 2021 году – Хомчак

26.11.2020, 18:34
Украина закупит еще пять турецких Bayraktar в 2021 году – Хомчак - Фото
Дрон Bayraktar TB 2 (фото - АрмiяInform)

Пять новых турецких ударных дронов Bayraktar TB2 закупят для нужд Вооруженных сил в 2021 году. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак

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"Уже принято решение и спланировано, что в следующем году для нужд Вооруженных Сил Украины мы закупим пять новых Bayraktar. У них несколько другие тактико-технические характеристики, в частности высота и дальность применения", – отметил Хомчак. 

АрміяІнформ отмечает, что сегодня во время боевых тренировок на полигоне Широкий лан ВСУ проверили способности турецких беспилотников - они выполнили задания без практического нанесения ударов по целям.

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Станислав Стороженко
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Bayraktar ВСУ армия

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