Украина закупит еще пять турецких Bayraktar в 2021 году – Хомчак

Пять новых турецких ударных дронов Bayraktar TB2 закупят для нужд Вооруженных сил в 2021 году. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак.

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"Уже принято решение и спланировано, что в следующем году для нужд Вооруженных Сил Украины мы закупим пять новых Bayraktar. У них несколько другие тактико-технические характеристики, в частности высота и дальность применения", – отметил Хомчак.

АрміяІнформ отмечает, что сегодня во время боевых тренировок на полигоне Широкий лан ВСУ проверили способности турецких беспилотников - они выполнили задания без практического нанесения ударов по целям.

В ноябре 2018 года после визита на то время президента Порошенко в Турцию СМИ сообщили о вероятности покупки дронов Bayraktar TB2, переговоры о которых длились два года. Позднее сделка состоялась: шесть дронов и три станции управления купили за $70 млн.

В конце июля 2020-го Украина и Турция обсудили совместную разработку и производство дронов в Украине.

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Станислав Стороженко

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