Боевой флот в этом году получит улучшенные ударные дроны Bayraktar ТВ2 – командование ВМС
В 2021 году Военно-морские силы получат беспилотные летательные комплексы Bayraktar-ТВ2 с улучшенными характеристиками. Об этом после встречи в Одессе с представителями турецкой компании-разработчика Baykar Makina заявил командующий ВМС Алексей Неижпапа, пишет пресс-служба Командования ВМС.
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Комплексы для флота "будут действовать как на суше, так и на море", сообщил контр-адмирал.
Гендиректор турецкой компании заявил, что в последние годы сотрудничество Украина-Турция "приобрело стратегические масштабы".
"Мы всегда будем делиться с украинскими партнерами своим опытом для того, чтобы вместе достигать поставленных целей", – добавил Халук Байрактар.
Делегация Baykar Makina провела сессию вопрос-ответ для военных моряков о специфике комплекса и возможностях его использования в украинских условиях.
- Азербайджан массированно применял эти дроны в победной для него войне-2020 в Нагорном Карабахе.
- В прошлом году на учениях ВСУ применили дроны Bayraktar и комплексы Javelin – также при штурме города.
- Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак прошлой осенью обещал, что Украина закупит еще пять Bayraktar в 2021-м. Всего Украина планирует закупить до полусотни этих дронов.
- В начале 2021 года Илон Маск запустил спутник для Турции вопреки массовому протесту у офиса SpaceX.
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