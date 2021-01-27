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Боевой флот в этом году получит улучшенные ударные дроны Bayraktar ТВ2 – командование ВМС

27.01.2021, 09:56
Боевой флот в этом году получит улучшенные ударные дроны Bayraktar ТВ2 – командование ВМС - Фото
Алексей Неижпапа и Халук Байрактар (фото – пресс-служба Командования ВМС)

В 2021 году Военно-морские силы получат беспилотные летательные комплексы Bayraktar-ТВ2 с улучшенными характеристиками. Об этом после встречи в Одессе с представителями турецкой компании-разработчика Baykar Makina заявил командующий ВМС Алексей Неижпапа, пишет пресс-служба Командования ВМС.

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Комплексы для флота "будут действовать как на суше, так и на море", сообщил контр-адмирал.

Гендиректор турецкой компании заявил, что в последние годы сотрудничество Украина-Турция "приобрело стратегические масштабы".

"Мы всегда будем делиться с украинскими партнерами своим опытом для того, чтобы вместе достигать поставленных целей", – добавил Халук Байрактар.

СПРАВКА. Технические характеристики БПЛА: длина – 6,5 м, размах крыла – 12 м, радиус действия – 150 км, крейсерская скорость – 130 км/ч. Оснащен системой автоматического взлета и посадки, что значительно упрощает его эксплуатацию. Bayraktar TB2 побил мировой рекорд в классе тактических средневысотных БПЛА по продолжительности полета: во время тестовых полетов летом 2014 году на высоте 8 км он находился в небе 24 ч 34 мин. Посмотреть, как этот дрон сбрасывает ракеты, можно здесь.

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Делегация Baykar Makina провела сессию вопрос-ответ для военных моряков о специфике комплекса и возможностях его использования в украинских условиях.

Евгений Пилипенко
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