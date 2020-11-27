ВСУ применили дроны Bayraktar и комплексы Javelin на учениях – также при штурме города

Подразделения разных родов войск Вооруженных Сил Украины провели на полигоне Широкий лан штурмовые учения в урбанизированной местности, используя ударные турецкие дроны Bayraktar TB2 и американские противотанковые ракетные комплексы Javelin вместе с другим ассортиментом оружия. Об этом пишет вестник Минобороны АрмiяIнформ.

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Особое внимание военные уделяли комплексному применению высокоточного оружия, средств РЭБ, автоматизированных систем управления и другого современного вооружения.

СПРАВКА. Технические характеристики БПЛА: длина – 6,5 м, размах крыла – 12 м, радиус действия – 150 км, крейсерская скорость – 130 км/ч. Оснащен системой автоматического взлета и посадки, что значительно упрощает его эксплуатацию. Bayraktar TB2 побил мировой рекорд в классе тактических средневысотных БПЛА по продолжительности полета: во время тестовых полетов летом 2014 году на высоте 8 км он находился в небе 24 ч 34 мин. Посмотреть, как этот дрон сбрасывает ракеты, . Технические характеристики БПЛА: длина – 6,5 м, размах крыла – 12 м, радиус действия – 150 км, крейсерская скорость – 130 км/ч. Оснащен системой автоматического взлета и посадки, что значительно упрощает его эксплуатацию. Bayraktar TB2 побил мировой рекорд в классе тактических средневысотных БПЛА по продолжительности полета: во время тестовых полетов летом 2014 году на высоте 8 км он находился в небе 24 ч 34 мин. Посмотреть, как этот дрон сбрасывает ракеты, можно здесь

Беспилотники отлетали без стрельб. Активное участие принимала штурмовая, истребительная и бомбардировочная авиация.

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Одной из особенностей учений стала отработка штурма города с последующим блокированием и уничтожением незаконных вооруженных формирований.

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Евгений Пилипенко

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