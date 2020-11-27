ВСУ применили дроны Bayraktar и комплексы Javelin на учениях – также при штурме города
Подразделения разных родов войск Вооруженных Сил Украины провели на полигоне Широкий лан штурмовые учения в урбанизированной местности, используя ударные турецкие дроны Bayraktar TB2 и американские противотанковые ракетные комплексы Javelin вместе с другим ассортиментом оружия. Об этом пишет вестник Минобороны АрмiяIнформ.
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Особое внимание военные уделяли комплексному применению высокоточного оружия, средств РЭБ, автоматизированных систем управления и другого современного вооружения.
Беспилотники отлетали без стрельб. Активное участие принимала штурмовая, истребительная и бомбардировочная авиация.
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Одной из особенностей учений стала отработка штурма города с последующим блокированием и уничтожением незаконных вооруженных формирований.
- В ноябре 2018 года после визита на то время президента Порошенко в Турцию СМИ сообщили о вероятности покупки дронов Bayraktar TB2, переговоры о которых длились два года. Позднее сделка состоялась: шесть дронов и три станции управления купили за $70 млн. Украина планирует закупить для армии до полусотни этих дронов.
- В конце июля 2020-го Украина и Турция обсудили совместную разработку и производство дронов в Украине.
- Примерно тогда же начальник Генштаба Хомчак заявил, что войска в зоне боевых действий на Донбассе усилят "джавелинами". Позднее он сказал, что силовой вариант возвращения части Донбасса не рассматривается.
- Азербайджан массированно применял эти дроны в победной для него войне-2020 в Нагорном Карабахе.
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