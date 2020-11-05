Украина–Турция. Тяжелый ударный дрон Bayraktar Akinci успешно прошел новые тесты – видео

Вчера, 4 ноября, на аэродроме под Чорлу, что на запад от Стамбула, тяжелый ударный дрон Bayraktar Akinci успешно совершил полностью автономный взлет, сел на удаленной площадке, а затем так же автономно взлетел и приземлился в Чорлу. Все действия произведены без наземной станции управления. Ролик размещен в YouTube-канале Baykar Technologies.
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Также пройден тест на идентификацию систем на средней высоте 6000 м.
Разработчики надеются на серийную поставку "Акынджи" в армию Турции с 2021 года.
Посмотреть документальный фильм о беспилотнике.
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