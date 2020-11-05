Украина–Турция. Тяжелый ударный дрон Bayraktar Akinci успешно прошел новые тесты – видео

Вчера, 4 ноября, на аэродроме под Чорлу, что на запад от Стамбула, тяжелый ударный дрон Bayraktar Akinci успешно совершил полностью автономный взлет, сел на удаленной площадке, а затем так же автономно взлетел и приземлился в Чорлу. Все действия произведены без наземной станции управления. Ролик размещен в YouTube-канале Baykar Technologies.

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Также пройден тест на идентификацию систем на средней высоте 6000 м.

Разработчики надеются на серийную поставку "Акынджи" в армию Турции с 2021 года.

СПРАВКА. Габариты Akinci: длина – 13,5 м, размах крыльев – 20,6 м, высота – 4,1 м, максимальный взлетный вес – 4500 кг, полезная нагрузка – 1350 кг (450 кг внутри и 900 кг снаружи), потолок – 12 км, время полета – 24 ч. Имеет шесть подвесных точек для ракет МАМ-L, МАМ-С, Cirit, Mk81, Mk82 и СОМ ALCM. Оборудован радаром с активной фазированной антенной решеткой AESA, системой нацеливания от Aselsan, тепловизором, оптическими камерами и различными сенсорами

Посмотреть документальный фильм о беспилотнике.

В ноябре 2018 года после визита на то время президента Порошенко в Турцию СМИ сообщили о вероятности покупки дронов Bayraktar TB2, переговоры о которых длились два года. Позднее сделка состоялась: шесть дронов и три станции управления купили за $70 млн.

В конце июля 2020-го Украина и Турция обсудили совместную разработку и производство дронов в Украине.

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