Азербайджан убивает военных Армении десятками: видео с ударных дронов

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Азербайджанские военные публикуют видео с фронта, на которых, по их утверждению, запечатлены удары по позициям Вооруженных сил Армении

Министерство обороны Азербайджана опубликовало видео, на котором запечатлены удары с беспилотников по солдатам и военной технике Вооруженных сил Армении. Видео опубликованы на YouTube-канале азербайджанского Минобороны.

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"Большое количество живой силы и военной техники противника было уничтожено на различных направлениях фронта", – говорится в подписи под одним из видео. 

Также Минобороны Азербайджана опубликовало видео, на котором, как утверждается, запечатлен момент уничтожения зенитно-ракетного комплекса С-300 ВС Армении.

  • 27 сентября между Арменией и Азербайджаном начались масштабные бои за Нагорный Карабах, за который уже более 30 лет идет территориальный спор. Противники обвиняют друг друга в эскалации. 
  • В министерстве иностранных дел Армении заявили, что Турция помогает Азербайджану, поставляя технику и живую силу. 29 сентября в МИД Турции заявили, что Турция как за столом переговоров, так и на поле боя готова поддержать Азербайджан.
  • 30 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его страна прекратит боевые действия, если Армения "откажется от оккупационной политики" и выведет свои войска из Нагорного Карабаха. 
  • 10 октября Армения и Азербайджан по итогам многочасовых переговоров в Москве договорились о прекращении огня. В тот же день оно было сорвано. Стороны обвинили друг друга.

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Теги: война, армения, Азербайджан, нагорный карабах
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