Азербайджан убивает военных Армении десятками: видео с ударных дронов

Азербайджанские военные публикуют видео с фронта, на которых, по их утверждению, запечатлены удары по позициям Вооруженных сил Армении
Министерство обороны Азербайджана опубликовало видео, на котором запечатлены удары с беспилотников по солдатам и военной технике Вооруженных сил Армении. Видео опубликованы на YouTube-канале азербайджанского Минобороны.
"Большое количество живой силы и военной техники противника было уничтожено на различных направлениях фронта", – говорится в подписи под одним из видео.
Также Минобороны Азербайджана опубликовало видео, на котором, как утверждается, запечатлен момент уничтожения зенитно-ракетного комплекса С-300 ВС Армении.
27 сентября между Арменией и Азербайджаном начались масштабные бои за Нагорный Карабах, за который уже более 30 лет идет территориальный спор. Противники обвиняют друг друга в эскалации.
В министерстве иностранных дел Армении заявили, что Турция помогает Азербайджану, поставляя технику и живую силу. 29 сентября в МИД Турции заявили, что Турция как за столом переговоров, так и на поле боя готова поддержать Азербайджан.
30 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиевзаявил, что его страна прекратит боевые действия, если Армения "откажется от оккупационной политики" и выведет свои войска из Нагорного Карабаха.
10 октября Армения и Азербайджан по итогам многочасовых переговоров в Москве договорились о прекращении огня. В тот же день оно было сорвано. Стороны обвинили друг друга.
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