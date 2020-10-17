Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстрелах населенных пунктов – есть жертвы

Баку и Ереван обменялись взаимным обвинениями в ракетных обстрелах мирных населенных пунктов

Азербайджан обвинил Армению в обстреле города Гянджи, в результате чего 13 человек погибли и более 45 получили ранения. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

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По данным Баку, обстрелу подвергся также город Мингячевир и территории Тертерского, Агдамского, Бардинского и Агджабединского районов.

"В результате ракетного обстрела ВС Армении 17 октября, примерно в 01:00 населенных пунктов в центральной части Гянджи <...> 13 человек погибли, более 45 человек получили ранения, многочисленным объектам гражданской инфраструктуры и транспортным средствам был нанесен значительный ущерб", – заявляет Минобороны Азербайджана в Facebook.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что они "дадут ответ на поле боя".

Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян опровергла обвинения Азербайджана, заявив в Facebook: "В направлении Азербайджана с территории Армении или со стороны Вооруженных сил РА не велось какого-либо вида огня".

Также Степанян заявила, что Азербайджан обстрелял ракетами город Степанакерт.

Позже Минобороны Армении без дополнительных объяснений опубликовало список военных объектов Азербайджана в Гянджи.

27 сентября между Арменией и Азербайджаном начались масштабные бои за Нагорный Карабах, за который уже более 30 лет идет территориальный спор. Противники обвиняют друг друга в эскалации.

В министерстве иностранных дел Армении заявили, что Турция помогает Азербайджану, поставляя технику и живую силу. 29 сентября в МИД Турции заявили, что Турция как за столом переговоров, так и на поле боя готова поддержать Азербайджан.

30 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его страна прекратит боевые действия, если Армения "откажется от оккупационной политики" и выведет свои войска из Нагорного Карабаха.

10 октября Армения и Азербайджан по итогам многочасовых переговоров в Москве договорились о прекращении огня. В тот же день оно было сорвано. Стороны обвинили друг друга.

Владислав Сердюк

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