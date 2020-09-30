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Азербайджан прекратит боевые действия, если Армения выведет войска из Карабаха – Алиев

30.09.2020, 17:23
Азербайджан прекратит боевые действия, если Армения выведет войска из Карабаха – Алиев - Фото
Ильхам Алиев (Фото: Claudio Peri/EPA)

Президент Азербайджана считает, что боевые действия его страны в Нагорном Карабахе "направлены на восстановление исторической справедливости"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его страна прекратит боевые действия, если Армения "откажется от оккупационной политики" и выведет свои войска из Нагорного Карабаха. Об этом сообщает его пресс-служба

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Он утверждает, что Азербайджан хочет решения конфликта и мира, а боевые действия направлены на "восстановление исторической справедливости". Алиев также сказал, что азербайджанская сторона предупреждала, что может решить спор военным путем, если переговоры между странами зайдут в тупик. 

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что "у карабахской проблемы нет военного решения", а для проведения переговоров необходимо прекратить стрельбу. 

  • 27 сентября 2020-го Азербайджан начал военную операцию на линии соприкосновения в НК, объясняя это "контроперацией". Начались маштабные боевые действия. Обе стороны обвиняют друг друга в эскалации, говорят о крупных потерях у противника и не подтверждают свои.
  • Президент Турции Эрдоган заявил, что "Армения напала на Азербайджан" и потребовал уйти из НК. По его словам, "спокойствие в регионе наступит, когда Армения прекратит оккупацию".
  • Стороны отказываются от переговоров.

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Станислав Стороженко
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