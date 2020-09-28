Нагорный Карабах. Стороны заявляют о сотнях потерь у противников – что известно на 07:00

Трамп заявил, что США внимательно наблюдают за противостоянием Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе. Госдеп США призвал стороны прекратить бои

Армения и Азербайджан заявляют, что в ходе активизировавшихся вчера боев в Нагорном Карабахе, противники потеряли сотни человек и десятки единиц бронетехники.

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Азербайджан якобы потерял около 200 человек, заявил на брифинге представитель Армянского объединенного информационного центра Арцрун Ованнисян, передает Эхо Кавказа.

Он не уточнил, сколько из них были убитыми, однако добавил, что также якобы было уничтожено около 30 единиц армянской бронетехники, около 20 беспилотников и другая техника.

По словам Ованисяна, у Армении – более 100 раненых, 10 из которых доставили на лечение в Ереван. Минобороны также опубликовало имена 16 погибших амрянских военных, передает АМИ Новости-Армения.

Ованисян также обвинил Турцию, которая ранее выразила поддержку Азербайджану, во вмешательстве в конфликт.

В пресс-службе Минобороны Азербайджана назвали информацию армян о потерях в азербайджанской армии безосновательной и не соответствующей действительности. В ведомстве также утверждают, что Армения потеряла 550 человек ранеными и убитыми, среди которых – командир десантно-штурмового батальона противника подполковник Лерник Варданян.

"Было уничтожено 22 танка и другой бронетехники противника, 15 зенитно-ракетных комплексов "ОСА", 18 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), 8 артиллерийских установок", – заявили в Баку.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев также издал указ о военном положении на всей территории страны с 00:00 28 сентября. В Баку, пяти городах и 16 районах вводится комендантский час с 21:00 до 06:00 и особый режим въезда-выезда.

Лидер непризнанной республики Нагорный Карабах Араик Арутюнян заявил о потере армянских позиций в направлении Талыша и назвал события классической войной, передает Lragir.

На события в Карабахе отреагировали в Госдепе США, заявив, что сторонам следует немедленно прекратить боевые действия и вернуться к переговорам. В ведомстве заявили, что участие в эскалации внешних сторон будет "крайне бесполезным и только усилит региональную напряженность.

"Мы очень внимательно на это смотрим. У нас много хороших отношений в этой области. Посмотрим, сможем ли мы это остановить", – заявил на брифинге президент США Дональд Трамп, передает Reuters.

Генсек ООН Антониу Гутерриш также призвал стороны прекратить конфликт, сообщает пресс-служба Организации. Он намерен обсудить эскалацию с лидерами Армении и Азербайджана.

СПРАВКА . Непризнанная "Нагорно-Карабахская республика" находится на юго-западе Азербайджана: официальный Баку считает ее оккупированной территорией. В 1994-м после шести лет войны был подписан Бишкекский протокол, по которому Азербайджан, Армения и "НКР" договорились о прекращении огня. На линии столкновения время от времени вспыхивают конфликты.

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Марк Сировой

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