Бои в Нагорном Карабахе. В Армении заявили о 16 погибших и более сотни раненых

В Минобороны Армении заявили, что в данный момент идут интенсивные бои, Азербайджан несет потери в живой силе и бронетехнике, сбиты три вертолета

В ходе возобновившихся боевых действий между Арменией и Азербайджаном с армянской стороны, по предварительным данным, погибли 16 человек, ранены более 100. Об этом заявил заместитель министра обороны Нагорного Карабаха Артур Саргсян, передает Радио Свобода.

Саргасян отметил, что в данный момент идут интенсивные бои, Азербайджан несет большие потери в живой силе и бронетехнике, сбиты три вертолета.

Ранее омбудсмен Нагорного Карабаха Артак Бегларян сообщил, что погибли два человека: женщина и ребенок, еще более 10 человек ранены, среди них дети и женщины.

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Наталия Медведева

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