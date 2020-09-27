Бои в Нагорном Карабахе. В Армении заявили о 16 погибших и более сотни раненых
В Минобороны Армении заявили, что в данный момент идут интенсивные бои, Азербайджан несет потери в живой силе и бронетехнике, сбиты три вертолета
В ходе возобновившихся боевых действий между Арменией и Азербайджаном с армянской стороны, по предварительным данным, погибли 16 человек, ранены более 100. Об этом заявил заместитель министра обороны Нагорного Карабаха Артур Саргсян, передает Радио Свобода.
Саргасян отметил, что в данный момент идут интенсивные бои, Азербайджан несет большие потери в живой силе и бронетехнике, сбиты три вертолета.
Ранее омбудсмен Нагорного Карабаха Артак Бегларян сообщил, что погибли два человека: женщина и ребенок, еще более 10 человек ранены, среди них дети и женщины.
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- 27 сентября на границе Азербайджана и Армении начались боевые действия, обе стороны обвиняют в этом друг друга.
- В связи с этим в Армении объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. В Азербайджане говорят, что "на всей протяженности фронта идут ожесточенные бои".
- Позже в Баку заявили о занятии их войсками нескольких сел в регионе Нагорного Карабаха, Ереван опроверг.
- Азербайджан объявил военное положение в нескольких городах и районах.
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