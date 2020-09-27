Минобороны Азербайджана показало видео "уничтожения боевой техники Армении"

Министерство обороны Азербайджана обнародовало видео, на котором якобы запечатлен момент уничтожения армянской военной техники. Видео опубликовано на YouTube-канале ведомства.
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"В результате контрнаступления подразделений азербайджанской армии на различных направлениях фронта было уничтожено большое количество живой силы и военной техники армянских войск. На видео представлен момент уничтожения боевой техники противника", – говорится в подписи к видео.
В Генеральной прокуратуре Азербайджана также заявляют о девяти госпитализированных гражданских якобы в результате обстрела со стороны Армении.
Армения обвинения Азербайджана пока никак не прокомментировала.
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