Минобороны Азербайджана показало видео "уничтожения боевой техники Армении"

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
ОСАГО
Подписка на эксклюзив

Азербайджан опубликовал видео, на котором, по заявлению их Минобороны, запечатлен момент уничтожения военной техники Армении

Министерство обороны Азербайджана обнародовало видео, на котором якобы запечатлен момент уничтожения армянской военной техники. Видео опубликовано на YouTube-канале ведомства. 

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"В результате контрнаступления подразделений азербайджанской армии на различных направлениях фронта было уничтожено большое количество живой силы и военной техники армянских войск. На видео представлен момент уничтожения боевой техники противника", – говорится в подписи к видео. 

В Генеральной прокуратуре Азербайджана также заявляют о девяти госпитализированных гражданских якобы в результате обстрела со стороны Армении. 

Армения обвинения Азербайджана пока никак не прокомментировала. 

СПРАВКА. Непризнанная "Нагорно-Карабахская республика" находится на юго-западе Азербайджана: официальный Баку считает ее оккупированной территорией. В 1994-м после шести лет войны был подписан Бишкекский протокол, по которому Азербайджан, Армения и "НКР" договорились о прекращении огня. На линии столкновения время от времени вспыхивают конфликты.

Смотрите также: Минобороны Армении показало несколько видео "уничтожения танков и живой силы" Азербайджана

Еще по теме
Отправить:
Распечатать:
Теги: война, армения, Азербайджан, нагорный карабах
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Минобороны Азербайджана показало видео "уничтожения боевой техники Армении"
Минобороны Азербайджана показало видео "уничтожения боевой техники Армении"
Минобороны Армении показало несколько видео "уничтожения танков и живой силы" Азербайджана
Минобороны Армении показало несколько видео "уничтожения танков и живой силы" Азербайджана
Пограничники задержали на границе псевдодипломата: видео
Пограничники задержали на границе псевдодипломата: видео
Экономика Бизнес-неделя: Забастовка шахтеров Ахметова, приход "российского Amazon" и обвал Tesla
Торговая война. Тысячи американских компаний подали в суд на администрацию Трампа
Экономика Торговая война. Тысячи американских компаний подали в суд на администрацию Трампа
От Tesla до гуцульского вертолета. Что строят украинцы в своих гаражах и квартирах – фото
Транспорт От Tesla до гуцульского вертолета. Что строят украинцы в своих гаражах и квартирах – фото
Популярное
фото/видео
Минобороны Азербайджана показало видео "уничтожения боевой техники Армении"
Минобороны Азербайджана показало видео "уничтожения боевой техники Армении"
Минобороны Армении показало несколько видео "уничтожения танков и живой силы" Азербайджана
Минобороны Армении показало несколько видео "уничтожения танков и живой силы" Азербайджана 12:12
Пограничники задержали на границе псевдодипломата: видео
Пограничники задержали на границе псевдодипломата: видео 26.09.20, 13:59
В Китае произошел пожар на заводе Huawei – видео
В Китае произошел пожар на заводе Huawei – видео 25.09.20, 19:33
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 