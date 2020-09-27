Минобороны Армении показало несколько видео "уничтожения танков и живой силы" Азербайджана

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В Минобороны Армении публикуют видео, на котором запечатлено уничтожение военной техники. Ереван говорит, что это танки ВС Азербайджана

Министерство обороны Армении опубликовало несколько видео, на которых запечатлено уничтожение военной техники. Там говорят, что это уничтоженные ими танки азербайджанской армии. Видео опубликованы на Facebook-странице пресс-секретаря Минобороны Армении Шушан Степанян.

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"Уничтожение азербайджанских танков и живой силы", – подписала одно из видео Степанян.

Позже она опубликовала второе видео, написав: "Очередное поражение азербайджанской военной техники". 

"Армянские военные силы продолжают атаковать военную технику Азербайджана", – говорится в подписи к третьему видео. 

СПРАВКА. Непризнанная "Нагорно-Карабахская республика" находится на юго-западе Азербайджана: официальный Баку считает ее оккупированной территорией. В 1994-м после шести лет войны был подписан Бишкекский протокол, по которому Азербайджан, Армения и "НКР" договорились о прекращении огня. На линии столкновения время от времени вспыхивают конфликты.
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Теги: война, армения, Азербайджан, нагорный карабах
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