Минобороны Армении показало несколько видео "уничтожения танков и живой силы" Азербайджана

Министерство обороны Армении опубликовало несколько видео, на которых запечатлено уничтожение военной техники. Там говорят, что это уничтоженные ими танки азербайджанской армии. Видео опубликованы на Facebook-странице пресс-секретаря Минобороны Армении Шушан Степанян.

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"Уничтожение азербайджанских танков и живой силы", – подписала одно из видео Степанян.

Позже она опубликовала второе видео, написав: "Очередное поражение азербайджанской военной техники".

"Армянские военные силы продолжают атаковать военную технику Азербайджана", – говорится в подписи к третьему видео.

СПРАВКА. Непризнанная "Нагорно-Карабахская республика" находится на юго-западе Азербайджана: официальный Баку считает ее оккупированной территорией. В 1994-м после шести лет войны был подписан Бишкекский протокол, по которому Азербайджан, Армения и "НКР" договорились о прекращении огня. На линии столкновения время от времени вспыхивают конфликты.