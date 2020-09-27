Минобороны Армении показало несколько видео "уничтожения танков и живой силы" Азербайджана

Министерство обороны Армении опубликовало несколько видео, на которых запечатлено уничтожение военной техники. Там говорят, что это уничтоженные ими танки азербайджанской армии. Видео опубликованы на Facebook-странице пресс-секретаря Минобороны Армении Шушан Степанян.
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"Уничтожение азербайджанских танков и живой силы", – подписала одно из видео Степанян.
Позже она опубликовала второе видео, написав: "Очередное поражение азербайджанской военной техники".
"Армянские военные силы продолжают атаковать военную технику Азербайджана", – говорится в подписи к третьему видео.