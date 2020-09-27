Азербайджан вслед за Арменией ввел частичное военное положение в стране
27.09.2020, 17:22
Ильхам Алиев (Фото - EPA - Viktor Tolochko)
В Баку, Гяндже, Евлахе, Гейгеле и ряде других городов будет введен комендантский час
Сегодня, 27 сентября, парламент Азербайджана на внеочередном заседании принял решение о введении военного положения в некоторых регионах страны. Об этом сообщает Azerbaycan24.
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В частности, с 00:00 28 сентября в Баку, Гяндже, Евлахе, Гейгеле и некоторых районах будет введен комендантский час.
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- 27 сентября на границе Азербайджана и Армении начались боевые действия, обе стороны обвиняют в этом друг друга.
- В связи с этим в Армении объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. В Азербайджане говорят, что "на всей протяженности фронта идут ожесточенные бои".
- Позже в Баку заявили о занятии их войсками нескольких сел в регионе Нагорного Карабаха, Ереван опроверг.
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