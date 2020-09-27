Азербайджан вслед за Арменией ввел частичное военное положение в стране

В Баку, Гяндже, Евлахе, Гейгеле и ряде других городов будет введен комендантский час

Сегодня, 27 сентября, парламент Азербайджана на внеочередном заседании принял решение о введении военного положения в некоторых регионах страны. Об этом сообщает Azerbaycan24.

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В частности, с 00:00 28 сентября в Баку, Гяндже, Евлахе, Гейгеле и некоторых районах будет введен комендантский час.

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Наталия Медведева

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