НАТО о конфликте в Нагорном Карабахе: Проблема не имеет военного решения
Североатлантический альянс считает, что сторонам следует возобновить переговоры о мирном урегулировании
Союзники по НАТО с тревогой воспринимают сообщения о военных столкновениях на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и подчеркивают, что этот конфликт не имеет военного решения. Об этом говорится в заявлении представителя генерального секретаря НАТО по Кавказу и Средней Азии Джеймса Аппатурая, текст которого опубликован на сайте Североатлантического альянса.
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"НАТО глубоко обеспокоено сообщениями о крупномасштабных боевых действиях вдоль линии соприкосновения в зоне нагорно-карабахского конфликта. Сторонам следует немедленно прекратить боевые действия, которые уже привели к жертвам среди гражданского населения. У этого конфликта нет военного решения. Сторонам следует возобновить переговоры о мирном урегулировании. НАТО поддерживает усилия Минской группы ОБСЕ", – говорится в заявлении альянса.
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- 27 сентября на границе Азербайджана и Армении начались боевые действия, обе стороны обвиняют в этом друг друга.
- В связи с этим в Армении объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. В Азербайджане говорят, что "на всей протяженности фронта идут ожесточенные бои".
- Позже в Баку заявили о занятии их войсками нескольких сел в регионе Нагорного Карабаха, Ереван опроверг.
- Азербайджан объявил военное положение в нескольких городах и районах.
- В Армении сообщили, что с армянской стороны, по предварительным данным, погибли 16 человек, ранены более 100.
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