Бои в Нагорном Карабахе. Азербайджан обратится в Совбез ООН, Армения – в ЕСПЧ

Стороны конфликта призывают международные организации наказать виновников эксалации в Нагорном Карабахе

Азербайджан и Армения намерены обратиться в международные организации в связи с эскалацией конфликта в Нагорной Карабахе.

По данным Trend, в генеральной прокуратуре Азербайджана, в ряд организаций, в частности в Совет безопасности ООН, будет направлено обращение с просьбой организовать специальный международный трибунал для разоблачения агрессивного характера действий Армении и введения против нее санкций, предусмотренных международным правом.

Как сообщает армянская агентство Aysor, Армения обратилась в Европейский суд по правам человека с требованием принять "временные меры" против Азербайджана.

Представитель Армении в ЕСПЧ сообщил, что временные меры обяжут Азербайджан прекратить обстрелы гражданских структур по всей линии соприкосновения с Арменией и Нагорным Карабахом, а также воздержаться от атак на гражданских лиц, гражданские структуры и населенные пункты.

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Наталия Медведева

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