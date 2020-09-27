Бои в Нагорном Карабахе. Азербайджан обратится в Совбез ООН, Армения – в ЕСПЧ
Стороны конфликта призывают международные организации наказать виновников эксалации в Нагорном Карабахе
Азербайджан и Армения намерены обратиться в международные организации в связи с эскалацией конфликта в Нагорной Карабахе.
По данным Trend, в генеральной прокуратуре Азербайджана, в ряд организаций, в частности в Совет безопасности ООН, будет направлено обращение с просьбой организовать специальный международный трибунал для разоблачения агрессивного характера действий Армении и введения против нее санкций, предусмотренных международным правом.
Как сообщает армянская агентство Aysor, Армения обратилась в Европейский суд по правам человека с требованием принять "временные меры" против Азербайджана.
Представитель Армении в ЕСПЧ сообщил, что временные меры обяжут Азербайджан прекратить обстрелы гражданских структур по всей линии соприкосновения с Арменией и Нагорным Карабахом, а также воздержаться от атак на гражданских лиц, гражданские структуры и населенные пункты.
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- 27 сентября на границе Азербайджана и Армении начались боевые действия, обе стороны обвиняют в этом друг друга.
- В связи с этим в Армении объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. В Азербайджане говорят, что "на всей протяженности фронта идут ожесточенные бои".
- Позже в Баку заявили о занятии их войсками нескольких сел в регионе Нагорного Карабаха, Ереван опроверг.
- Азербайджан объявил военное положение в нескольких городах и районах.
- В Армении сообщили, что с армянской стороны, по предварительным данным, погибли 16 человек, ранены более 100.
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