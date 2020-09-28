27 сентября между Арменией и Азербайджаном вспыхнули бои в районе региона Нагорный Карабах, территориальные споры за который длятся уже более 20 лет. Стороны обвиняют друг друга в начале эскалации, сообщают о сотнях потерь противников, жертвах и раненых среди гражданских. В обеих странах введено военное положение.
"Власти" Нагорного Карабаха сообщили, что в ходе боев погибли еще 15 военнослужащих. Ранее они заявляли о 16 погибших и около 100 раненых, передает Эхо Кавказа.
"Лидер" Нагорного Карабаха Араик Арутюнян заявил о потере армянских позиций в направлении Талыша и назвал события "классической войной", передает Lragir.
Азербайджан показал видео ударов с беспилотника по танкам Армении.
Канада предложила свое посредничество в конфликте между Арменией и Азербайджаном.
Генсек ООН Антониу Гутерриш также призвал стороны прекратить конфликт, сообщает пресс-служба Организации. Он намерен обсудить эскалацию с лидерами Армении и Азербайджана.
Минобороны Армении опубликовало имена 16 погибших армянских военных, передает АМИ Новости-Армения. В списке есть Лерник Варданян, который, по утверждениям Азербайджана, был подполковником и командиром десантно-штурмового батальона.
Трамп отреагировал на события в Карабахе.
"Мы очень внимательно на это смотрим. У нас много хороших отношений в этой области. Посмотрим, сможем ли мы это остановить", – заявил президент США на брифинге, передает Reuters.
В Госдепе США, заявили, что сторонам следует немедленно прекратить боевые действия и вернуться к переговорам. В ведомстве считают, что участие в эскалации внешних сторон будет "крайне бесполезным и только усилит региональную напряженность".
Президент Азербайджана Ильхам Алиев также издал указ о военном положении на всей территории страны с 00:00 28 сентября. В Баку, пяти городах и 16 районах вводится комендантский час с 21:00 до 06:00 и особый режим въезда-выезда.
В Армении обвинили Турцию во вмешательстве в конфликт.
"На данный момент у нас есть содержащая определенную ясность информация и по части боевиков, и по части вмешательства Турции, и по части использовании оружия турецкого производства в вооруженных силах Азербайджана, это уже не вызывающие сомнения факты", - заявил представитель Армянского объединенного информационного центра Арцрун Ованнисян, передает Эхо Кавказа.
Азербайджан якобы потерял около 200 человек, заявили в Армянском объединенном информационном центре. Там не уточнили, сколько из них были убитыми, однако добавили, что также якобы было уничтожено около 30 единиц армянской бронетехники, около 20 беспилотников и другая техника.
В Минобороны Азербайджана назвали эти данные недостоверными. В ведомстве также утверждают, что Армения потеряла 550 человек ранеными и убитыми, а также десятки единиц боевой техники.
Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын написал в Twitter, что Турция "полностью солидарна с Азербайджаном и безоговорочно поддерживает его право на самооборону".
В связи с боями Азербайджан обратится в Совбез ООН, Армения - в ЕСПЧ.
МАУ отменяет рейсы в Ереван в связи с эскалацией в Нагорном Карабахе.
В НАТО заявили, что обеспокоены обострением в Нагорном Карабахе и считают, что конфликт не имеет военного решения.
Азербайджан вводит частичное военное положение. С 00:00 28 сентября в Баку, Гяндже, Евлахе, Гейгеле и некоторых районах будет введен комендантский час.
Минобороны Азербайджана показало видео "уничтожения боевой техники Армении".
В Минобороны Азербайджана заявили, что взяли под контроль несколько сел на Физулинско-Джабраильском направлении. В Минобороны Армении это опровергают.
Минобороны Армении показало несколько видео "уничтожения танков и живой силы" Азербайджана.
Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию. В Минобороны Азербайджана заявляют, что "на всей протяженности фронта идут ожесточенные бои".
На границе Армении и Азербайджана начались боевые действия. Обе страны обвиняют друг друга в начале эскалации.
По данным Армении, Азербайджан якобы нанес ракетные удары по мирным населенным пунктам. В Минобороны Азербайджана говорят об обратном – ВС Армении якобы интенсивно обстреляли азербайджанские приграничные населенные пункты, в результате чего есть раненые и погибшие среди гражданских. Баку заявил о начале "контрнаступательной операции по всему фронту".