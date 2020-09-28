Азербайджан якобы потерял около 200 человек, заявили в Армянском объединенном информационном центре. Там не уточнили, сколько из них были убитыми, однако добавили, что также якобы было уничтожено около 30 единиц армянской бронетехники, около 20 беспилотников и другая техника.



В Минобороны Азербайджана назвали эти данные недостоверными. В ведомстве также утверждают, что Армения потеряла 550 человек ранеными и убитыми, а также десятки единиц боевой техники.